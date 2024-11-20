В Орле окажут юридическую помощь детям

Горячая линия пройдёт в Управлении Министерства юстиции по Орловской области.

Она стартует сегодня и завершится в пятницу. В течении этих трёх дней с 9 до 13 часов специалисты ответят на вопросы, связанные с оказанием правовой помощи несовершеннолетним.

Звонки принимаются на номер 8 (4862) 25-20-21 (добавочный 211 или 213). Также обращения можно присылать на электронный адрес ru57@minjust.gov.ru.

Акция проводится во всех регионах России. Она приурочена ко Всемирному дню ребёнка, который отмечается сегодня.

ИА «Орелград»