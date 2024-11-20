Будущее станции умягчения воды обсудили в облсовете

Вопрос был поднят на заседании профильного комитета.

Как уточнили в пресс-службе Орловского облсовета, с докладом перед депутатами выступил начальник управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла Никита Митряев. Он рассказал, что заказчиком выступало МКУ «Объединенный муниципальный заказчик города Орла». В декабре 2022 года оно заключило контракт с ООО «Транком Строй» ценой 217 миллионов рублей, причем подрядчику был выдан аванс в размере 108 миллионов рублей. Несмотря на это, подрядчик свои обязательства, мягко говоря, не выполнил, поскольку степень готовности объекта оценивается всего в 6,18 процента. В связи с этим администрацией города Орла принято решение о расторжении муниципального контракта в одностороннем порядке.

«Контракт расторгнут 28 июня 2024 года, цитирует Митряева пресс-служба облсовета. – На основании решения УФАС 10 июля 2024 года подрядная организация — ООО «Транком Строй», включена в список недобросовестных подрядных организаций. МКУ «ОМЗ г. Орла» подан иск о возврате денежных средств, решением Арбитражного суда Орловской области удовлетворены исковые требования МКУ «ОМЗ г. Орла» к ООО «Транком Строй» в полном объеме. Решается вопрос о консервации объекта».

В свою очередь Контрольно-счетная палата Орловской области, которая проверяла строительство станции умягчения воды и выявила множество нарушений, сообщила, что подача иска в арбитражный суд стала реакций муниципального заказчика на выданное аудиторами представление. В иске говорилось о взыскании с подрядчика ООО «Транком Строй» необоснованного обогащения в размере 94,397 миллиона рублей.

«Кроме того, МКУ «ОМЗ г. Орла» приняты меры по недопущению нарушений действующего законодательства в целях обеспечения использования средств бюджета с учетом принципа эффективности и условий муниципальных контрактов; по соблюдению требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд», – добавили в КСП.

Также заказчик принял меры по усилению производственного контроля и ведению претензионной работы, учел замечания, отраженные в акте КСП, об условиях авансирования по муниципальным контрактам, о приемке выполненных работ, усилил контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, проанализировал результаты контрольного мероприятия и требования о недопущении нарушений при исполнении договорных обязательств.

«Депутатов волновал вопрос о том, будет ли станция достроена, – добавили в пресс-службе Орловского облсовета. – Заместитель руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства, ТЭК и энергосбережения Орловской области Наталья Захарова пояснила, что объект будет достроен, однако стоит проработать вопрос о том, чтобы осуществить это в рамках федеральных проектов. Депутаты намерены обратиться с запросом в прокуратуру области и вернуться к рассмотрению вопроса на одном из ближайших заседаний комитета».

ИА «Орелград»