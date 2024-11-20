Суд продлил арест Лежнева

Советник орловского губернатора останется в СИЗО как минимум до 24 декабря.

Такое решение сегодня вынес Советский районный суд Орла.

О продлении срока ареста просило следствие. В этот период планируется провести ряд дополнительных действий – например допросить свидетелей, а также ознакомиться с документами (в том числе, в связи с делом о закупке аппарата компьютерной томографии). Кроме того, правоохранители собираются внимательнее ознакомиться с телеграм-каналом обвиняемого, сообщает портал «Орловские новости».

Сторона защиты высказалась против продления ареста. Также о своём несогласии с такой просьбой заявил и сам Сергей Лежнев.

Кроме того, он снова декларировал свою невиновность. Например, дело о ремонте мостов он вообще считает надуманным. «Нету ни ущерба, ни потерпевшей стороны, ни самого преступления», – заявил советник Клычкова.

Примерно в том же духе он высказался по делу о мошенничестве с командировочными при поездках в зону СВО (напомним, здесь он пока не обвиняемый, а подозреваемый). «Абсолютно незаконное. Мы всё это доказали, подтвердили, провели экспертизу… Умысла у меня не было», – объявил Лежнев.

ИА «Орелград»