Мэр Орла согласовал многоэтажку на берегу Оки

Принято постановление о согласовании архитектурно-градостроительного облика.

Постановление от 15 ноября касается жилого дома позиция №1 (третий этап строительства). Объект возводится на улице Левый берег реки Оки.

Общая площадь дома составляет 12 тыс. кв. м, этажность – 18 этажей. Решение о согласовании принято на основании рассмотрения проектной документации и в соответствии с градостроительным регламентом, указано в документе.

Кадастровый номер земельного участка 57:25:0020318:461. Застройщик – АО СЗ «ИНЖИЛКОМ». Судя по данным наш.дом.рф, выдача ключей в первом доме жилого комплекса «Тринити» запланирована на начало 2025 года.

ИА “Орелград”