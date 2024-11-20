Депутат горсовета Орла предложил больше пилить

Администрации рекомендовали увеличить финансирование сноса деревьев.

На заседании профильного комитета 20 ноября заместитель председателя горсовета Сергей Швалов отметил, что в Орле более 8000 заактированных аварийных деревьев. При этом в год сносится лишь несколько сотен. При крайней сложности бюджета необходимо увеличить расходы, потому что падение сухостоя приводит к еще большим тратам, отметил Сергей Швалов.

Представители управления финансов проинформировали, что на 2025 год на озеленение в бюджете закладываются расходы такие же, как в 2024. Даже если администрация скорректирует их в сторону увеличения, не факт что правку пропустит согласительная комиссия, учитывая дефицит казны. Сергей Швалов отметил, что если бы сносили меньше здоровых деревьев, то больше бы денег осталось на аварийные.

В представленном проекте бюджета города на 2025 год расходы на жилищно-коммунальное хозяйство запланированы в размере 480,6 млн рублей. После первого чтения главный финансовый документ пройдет публичные слушания, будет обсуждаться на согласительных комиссиях. Затем его рассмотрят во втором чтении и окончательной редакции. Также бюджет регулярно корректируется при поступлении дополнительных средств.

ИА “Орелград”