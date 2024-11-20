Жители Северного района Орла недовольны отсутствием ёлки

Вопрос вынесут на профильный комитет горсовета.

Об этом в социальных сетях написал спикер городского парламента — Василий Новиков.

Напомним, что в этом году ёлку в Северном районе решили не устанавливать. Обычно новогодний символ размещали на площади перед Культурно-досуговым центром «Металлург».

Оказалось, что это решение вызвало серьёзное недовольство у многих местных жителей. Их поддержал и сам Новиков.

«Ещё в минувшем году жители мне жаловались, что к ним относятся по остаточному принципу и считают неуважением такое отношение к себе. Абсолютно с ними солидарен», – написал спикер горсовета.

Новиков дал поручение вынести этот вопрос на ближайшее заседание профильного комитета. При этом в качестве возможного места для установки ёлки он назвал площадь «Содружество» (перед зданием городского Управления Федеральной Налоговой Службы).

Отметим, что в минувшем году установка ёлки в Северном районе тоже не обошлась без скандалов, причём всероссийского уровня. На местный новогодний символ обратило внимание СМИ, принадлежащее Ксении Собчак. Утверждалось, что ёлку собрали из трёх частей. Впоследствии дерево заменили.

ИА «Орелград»