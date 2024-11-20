В Орле скончалась смотрительница могилы Афанасия Сайко

20.11.2024 | 16:39 Новости, Общество

Лидия Корнеева являлась старейшей прихожанкой Иоанно-Крестительского храма.

Фото: orel-eparhia.ru

О кончине женщины сообщили в Орловской митрополии.

Лидию Корнееву хорошо знали многие православные орловчане. Много лет она систематически ухаживала за могилой почитаемого орловского юродивого на Крестительском кладбище. Также она являлась старейшей прихожанкой (а в прошлом и певчей) здешнего храма.

«Все, кто был знаком с Лидией Васильевной, вспоминают о ней как об очень доброжелательном и скромном человеке», – рассказали в митрополии.

Лидия Корнеева лично и тесно общалась с Афанасием Сайко в годы своего детства. Юродивый, который сейчас известен далеко за пределами Орла, был другом её семьи.

Отпевание состоится завтра, 21 ноября, в 12 часов, в Иоанно-Крестительском храме. Лидия Корнеева упокоится в семейном захоронении на этом же кладбище.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования