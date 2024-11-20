В Орле скончалась смотрительница могилы Афанасия Сайко

Лидия Корнеева являлась старейшей прихожанкой Иоанно-Крестительского храма.

О кончине женщины сообщили в Орловской митрополии.

Лидию Корнееву хорошо знали многие православные орловчане. Много лет она систематически ухаживала за могилой почитаемого орловского юродивого на Крестительском кладбище. Также она являлась старейшей прихожанкой (а в прошлом и певчей) здешнего храма.

«Все, кто был знаком с Лидией Васильевной, вспоминают о ней как об очень доброжелательном и скромном человеке», – рассказали в митрополии.

Лидия Корнеева лично и тесно общалась с Афанасием Сайко в годы своего детства. Юродивый, который сейчас известен далеко за пределами Орла, был другом её семьи.

Отпевание состоится завтра, 21 ноября, в 12 часов, в Иоанно-Крестительском храме. Лидия Корнеева упокоится в семейном захоронении на этом же кладбище.

ИА «Орелград»