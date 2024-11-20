Командировки работников ТФОМС на Донбасс хорошо оплатят

Постановление об особенностях командирования подписал губернатор.

Губернатор Андрей Клычков издал постановление об особенностях командирования работников Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Документ распространяется на работников ТФОМС, принимающих непосредственное участие в выполнении работ или оказании услуг по обеспечению жизнедеятельности населения и восстановлению объектов инфраструктуры.

Согласно документу сохраняемая средняя заработная плата выплачивается им в двойном размере, а суточные возмещаются в размере 8480 рублей за каждый день нахождения в служебной командировке. Также могут выплачиваться безотчетные суммы в целях возмещения дополнительных расходов, связанных с такими командировками. Размер сохраняемого среднего заработка устанавливается приказом Территориального фонда обязательного медицинского страхования одновременно с приказом о направлении работников в служебные командировки на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Постановление губернатора уже вступило в силу и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 30 сентября 2022 года. Контроль за его исполнением Андрей Клычков возложил на своего заместителя по социальной политике. Напомним, ранее депутаты Орловского облсовета в первом чтении утвердили бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета фонда на 2025 год предусмотрен в сумме 13,864 миллиарда рублей. Основным источником дохода станут межбюджетные трансферты, получаемые из Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

Так, ожидается, что в будущем году на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Орловской области будет выделено 13,658 миллиарда рублей. На выполнение управленческих функций самого ТФОМС на 2025 год заложено 87,902 миллиона рублей. Кроме того, еще 33,4 миллиона рублей планируется направить на организацию дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также на приобретение и проведение ремонта медицинского оборудования. Эти деньги будут выделены из средств нормированного страхового запаса фонда.

ИА «Орелград»