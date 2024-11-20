Пятеро орловцев вышли в финал премии “Студент года”

20.11.2024 | 10:00 Новости, Образование

Объявлен список финалистов.

Фото: ИА “Орелград”

Орловскую область в финале всероссийской национальной премии будут представлять 5 человек. Четверо из них – студенты Президентской академии в Орле:

  • Алина Кузьмина (номинация “председатель совета обучающихся года”),
  • Дарья Николаева (номинация “медиа года”),
  • Анна Олисейчик и Иван Хомченко (номинация “интеллект года”).

Также ОГУ имени Тургенева представит Елизавета Малахова (номинация “творческая личность года”).

Финал будет проходить с 15 по 20 декабря. В этом году местом его проведения стала Москва.

В общей сложности участниками финального этапа станут 600 студентов высших образовательных учреждений со всей России.

Организаторами премии “Студент года” выступают Министерство науки и высшего образования РФ и Российский союз молодёжи при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи.

ИА “Орелград”


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