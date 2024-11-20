На Орловщине хотят увековечить автора учебников по русскому языку

Мемориальную доску планируется установить во Мценске.

Она будет напоминать о местном уроженце — Михаиле Баранове, авторе учебников по русскому языку, докторе педагогических наук, лауреате Государственной премии СССР. Табличка должна появиться на здании по Ленина, 18. Здесь ещё до Великой Отечественной войны находилась гимназия, где учился Баранов.

Предложение выдвинула инициативная группа. Она готова спроектировать, изготовить и установить доску за свой счёт.

Пока что администрация города объявила о сборе замечаний и предложений. Они принимаются по электронной почте mcensk@adm.orel.ru, на сайте adm-mtsensk.ru через «Интернет-приёмную» и «оффлайн» – по адресу город Мценск, площадь Ленина, 1, кабинет №7.

В здании на Ленина, 18, будет размещаться городской краеведческий музей. Однако пока он ещё не переехал.

Михаил Баранов родился в 1924-м году в деревне Второе Меркулово. Воспитывался в детском доме, затем участвовал в Великой Отечественной войне. После начал карьеру педагога и учёного. Около 30 лет проработал в ведущих научных учреждениях города Москвы.

Его авторству принадлежит около 280 научных работ. Государственную премию СССР орловец получил в 1984-м году — за учебники по русскому языку для 4-го и 5-6-го класса.

Также Баранов награждён орденом Отечественной войны второй степени, медалями «За воинскую доблесть», «За оборону Сталинграда», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне».

ИА «Орелград»