Сегодня утром над Орловщиной сбили ещё один дрон

20.11.2024 | 11:55 Важное, Новости, СВО

Это произошло между 8 и 10 утра.

Фото: Министерство обороны России (иллюстративное)

В этот период в регионе объявлялась опасность атаки БПЛА.

Новость о сбитом дроне сообщил губернатор Андрей Клычков. «Спасибо нашим доблестным силам ПВО за их работу – повреждений и пострадавших нет, ведутся оперативные мероприятия», – написал орловский глава.

Также информацию подтверждает сводка Министерства обороны России. Кроме Орловщины были атакованы Брянская и Белгородская области.

Напомним, за эту ночь в Орловской области сбили ещё четыре дрона.

ИА «Орелград»


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