Сегодня утром над Орловщиной сбили ещё один дрон

Это произошло между 8 и 10 утра.

В этот период в регионе объявлялась опасность атаки БПЛА.

Новость о сбитом дроне сообщил губернатор Андрей Клычков. «Спасибо нашим доблестным силам ПВО за их работу – повреждений и пострадавших нет, ведутся оперативные мероприятия», – написал орловский глава.

Также информацию подтверждает сводка Министерства обороны России. Кроме Орловщины были атакованы Брянская и Белгородская области.

Напомним, за эту ночь в Орловской области сбили ещё четыре дрона.

ИА «Орелград»