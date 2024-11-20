В Орле предложили «избавиться» от муниципальных квартир

Нетривиальный способ решения проблемы придумали депутаты.

Как сообщает пресс-служба Орловского горсовета народных депутатов, на заседании комитета по муниципальной собственности и землепользованию был рассмотрен вопрос о повышении эффективности использования муниципального жилья, свободного от проживания граждан. По словам заместителя начальника МКУ «Жилищное управление города Орла» Анжелы Дробиной, на содержание муниципального жилищного фонда выделено свыше 6,5 миллиона рублей, то есть бюджету эта статья расходов обходится совсем не в копеечку.

«Отметим, что в оперативном управлении МКУ «Жилищное управление города Орла» находятся 67 муниципальных жилых помещений свободных от проживания, большинство из которых расположены в многоквартирных жилых домах 60-х – 80-х годов постройки 20 века, в том числе: 19 комнат в коммунальных квартирах, 48 квартир (28 – 1-комнатных квартир, 15 – 2-х комнатных квартир, 5 – 3-х комнатных квартир), из них 3 однокомнатных квартиры расположены в домах, призванных аварийными и подлежащими сносу», – перечислили в пресс-службе горсовета.

Члены профильного комитета по итогам обсуждения призвали мэрию рассмотреть вопрос перевода в нежилые помещения свободных комнат и квартир, расположенных на первых этажах многоквартирных жилых домов и признанных непригодными для проживания. По мнению парламентариев, это позволит их продать и пополнить бюджет за счет выручки дополнительными средствами. Вторая инициатива от депутатского корпуса заключается в «распределении свободных от проживания жилых помещений среди граждан, проживающих в жилых домах, признанных аварийными, и в чьих интересах приняты судебные решения».

Для Орла это действительно большая проблема. Ранее в горсовете были озвучены данные мэрии, согласно которым существенный урон бюджету города приносит исполнение судебных решений в части компенсации стоимости аварийного жилья. Федеральное и региональное финансирование данных затрат не предусмотрено, поэтому оно ложится на муниципалитеты. В Орле в 2022 году на эту статью расходов было направлено 341,4 миллиона рублей, в 2023 году – 449,4 миллиона рублей, в 2024 году – более 360 миллионов рублей.

ИА «Орелград»