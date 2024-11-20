На Орловщине посиделки бывших учителей закончились убийством

20.11.2024 | 14:34 Криминал, Новости

Один забил другого табуреткой.

Фото: СУ СКР по Орловской области

Следствие уже завершено. Дело передано в суд для рассмотрения.

Как рассказали в орловском Управлении Следственного комитета России, преступление произошло в Сосково в сентябре этого года. Мужчина пригласил знакомого в гости. Орловцы распивали спиртные напитки. Затем между ними произошёл словесный конфликт.

В ходе выяснения отношений хозяин нанёс гостю около 30 ударов в область головы и туловища. Использовался деревянный табурет, а также ноги. Потерпевший скончался на месте.

«Обвиняемый полностью признал вину в совершённом преступлении», – отметили в ведомстве.

По информации «Орёлтаймс», оба участника конфликта ранее работали в школе учителями. «Конфликт между ними возник из-за разного подхода к работе», – утверждает СМИ.

ИА «Орелград»


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