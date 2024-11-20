На Орловщине посиделки бывших учителей закончились убийством

Один забил другого табуреткой.
Следствие уже завершено. Дело передано в суд для рассмотрения.
Как рассказали в орловском Управлении Следственного комитета России, преступление произошло в Сосково в сентябре этого года. Мужчина пригласил знакомого в гости. Орловцы распивали спиртные напитки. Затем между ними произошёл словесный конфликт.
В ходе выяснения отношений хозяин нанёс гостю около 30 ударов в область головы и туловища. Использовался деревянный табурет, а также ноги. Потерпевший скончался на месте.
«Обвиняемый полностью признал вину в совершённом преступлении», – отметили в ведомстве.
По информации «Орёлтаймс», оба участника конфликта ранее работали в школе учителями. «Конфликт между ними возник из-за разного подхода к работе», – утверждает СМИ.
ИА «Орелград»