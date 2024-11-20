Во Мценском районе отремонтируют дорогу

Речь идёт о трассе «Корсаково-Войново-Жилино».

Дорогу отремонтируют до деревни Верхнее Алябьево. Об этом заявил первый заместитель губернатора в правительстве Орловской области Владимир Ивановский. Это произошло после приёма граждан, проходившего в режиме видеоконференции. Приём вёл помощник президента России Дмитрий Миронов.

Ремонт состоится в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Объект включён в соответствующую программу на 2025 год.

На автодороге планируется обновить покрытие и укрепить обочины, восстановить искусственные сооружения, нанести разметку. На данный момент документация на работы не только изготовлена, но и прошла государственную экспертизу.

Следующий этап — формирование документов для проведения конкурса по выбору подрядчика. Ремонт должен финишировать в сентябре будущего года.

Ранее стало известно о заключении контракта на строительство Западного обхода Орла.

ИА «Орелград»