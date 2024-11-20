Подписан контракт на Западный обход Орла

Объездную будет строить АО “ДСК “Автобан”.

Подписанный контракт размещен в ГИС «Закупки» 20 ноября. Всего на открытый конкурс, который проводило ФКУ Упрдор “Москва – Харьков”, поступило две заявки с аналогичным запросом цены контракта – 15 486 594 757 рублей. Победителем признано АО “Дорожно-строительная компания «Автобан» из подмосковного Чехова (ИНН 7725104641). Подрядчик получит аванс в размере 30%.

Западный обход свяжет М-2 «Крым» и Р-120 «Орел – Брянск». Обход областного центра протянут от объездной поселка Нарышкино до деревни Альшанские Выселки. Строительная длина участка около 16 километров. Проезжая часть будет иметь четыре полосы. Возведут пять путепроводов, мосты через ручей Норов, реку Цон и две транспортные развязки, сообщал ранее Росавтодор. Срок исполнения контракта – 28 ноября 2028 года. К работам подрядчик должен приступить в марте 2025.

По данным kartoteka.ru, АО “ДСК “АВТОБАН” зарегистрировано в 1999 году. Компания входит в перечень системообразующих организаций, утвержденный Правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики. Чистая прибыль АО “ДСК “АВТОБАН” за 2023 год составила 6,9 млрд. С 2019 генеральным директором является Алексей Андреев. Учредители и участники скрыты. Ограничение доступа к информации может быть связано с необходимостью защиты персональных данных, коммерческой тайны или других конфиденциальных сведений, которые могут быть связаны с регистрационными делами юридических лиц и ИП.

ИА “Орелград”