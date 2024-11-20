«Околица» подвела орловцев ещё и с творогом

В продукции компании нашли отклонения от установленных нормативов.

Об этом рассказали в региональном Управлении Россельхознадзора.

Ведомство провело проверку в неком социальном учреждении Кромского района. Там взяли пробы творога и масла, произведённого ООО «Околица» (из Нижегородской области).

Итоги лабораторных испытаний показали, что в обоих продуктах содержится сорбиновая кислота, которой там не должно быть вообще. Также в продукции нашли масла и жиры на растительной основе и не нашли холестерин, который как раз является признаком животного происхождения сырья. Кроме того, выявлены несоответствия «по массовой доле метиловых эфиров различных кислот и их соотношению». Помимо этого в пробах творога нашли ещё и ДНК сои.

В итоге Россельхознадзор аннулировал декларации о соответствии, оформленные на данные продукты. Известно, что творог был 9-процентным, без собственного названия (ГОСТ 31453-2013). Масло называлось «Крестьянским» и проходило как сладко-сливочное несолёное, с массовой долей жира 72,5%.

Всем причастным сторонам направлены информационные письма. Также ведомство передало эти сведения в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по месту работы производителя и поставщика продукции. Возможно, их привлекут ещё и к уголовной ответственности.

Напомним, это не первый инцидент с «Околицей». Ранее масло этого производителя «засветилось» в Должанском районе.

ИА «Орелград»