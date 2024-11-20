В Орле рухнувший забор стал гибридным

«Народный фронт» повторно обратил внимание на проблему.

В апреле этого года стало известно об опасном обрушении кирпичного забора на Старо-Привокзальной улице. Рухнула часть стены рядом с железнодорожным вокзалом. При этом не предпринималось никаких видимых попыток к исправлению данной ситуации.

Тогда «Народный фронт» собирался обратиться в транспортную прокуратуру с просьбой о проведении проверки в отношении РЖД.

Недавно общественники снова побывали на проблемной точке. Оказалось, что кое-что всё-таки изменилось. Проём, который образовался после падения стены, закрыли металлическим ограждением. Сами же «освободившиеся» кирпичи аккуратно уложены в стопку.

Однако в апреле ОНФ сообщал, что главная проблема во всей этой истории — в том, что процесс разрушения забора может не остановиться только на одном эпизоде. «Есть подпорные стены около моста, где может произойти обрушение», – отмечали в «Народном фронте». Очевидно, что установка металлического ограждения в проблемном месте не снимает эту угрозу.

В итоге в ОНФ заявили, что уже обратились по этому вопросу в городскую администрацию, чтобы ещё раз привлечь внимание чиновников к важному вопросу.

ИА «Орелград»