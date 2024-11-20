У орловской таможни опять сменился начальник

Таможенный пост возглавил Максим Долгодуш.

Его уже представили губернатору Андрею Клычкову. Это сделал начальник Курской таможни Владимир Киссер. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Долгодуш работает в данной сфере 21 год. Последнее время он занимал должность заместителя начальника Курского таможенного поста.

«Орловский таможенный пост приобретает для нас особое значение с учетом событий, которые происходят в приграничных регионах. Также Орловская область активизировала внешнеэкономическую деятельность – стоит задача по реализации целого ряда новых инвестпроектов», – заявил Клычков на этой встрече.

Отметим, что предыдущий глава Орловского таможенного поста Сергей Новиков проработал только около года. Его назначили на должность в сентябре 2023-го.

До этого постом руководила Лариса Ашихмина. Она вступила в должность в 2021-м, а уже в следующем году была отстранена от работы в связи с подозрением в превышении должностных полномочий. Впоследствии суд признал её виновной и оштрафовал на 100 тысяч рублей. Установлено, что она выдвигала предложения о премировании своих сотрудников, а потом требовала от них перечислять ей часть средств, полученных таким образом.

ИА «Орелград»