Перерасчета платы за тепло в Орле ожидать не стоит

При проверке домов с массовыми жалобами температуры ниже 20 не выявили.

О начале отопительного периода в Орле поговорили на заседании профильного комитета горсовета 20 ноября. Заместитель начальника управления ЖКХ администрации Галина Антонова проинформировала, что он стартовал своевременно – 9 октября. Но был осложнен тем, что выполнялись работы большого масштаба на улице Полесской и в переулке Трамвайном.

«Скажем спасибо, что в нормативные сроки успели. В переулке Трамвайном потребители и не почувствовали. На Полесской было сложнее. Но сеть требовала срочного вмешательства», – пояснила Галина Антонова.

Также после реконструкции котельных 909 и 907 кварталов 11 тысяч жителей получили хороший теплоноситель и горячую воду. Предварительно летом были выполнены переподключения. Котельные, принявшие на себя дополнительную нагрузку, не могли на 100% восполнить – были снижены параметры. Это сказалось на количестве жалоб. Принято решение о пересчете потребителям платы за горячее водоснабжение. По отоплению также можно изменить цифры в квитанции, но в заявительном порядке. Однако, по словам Галины Антоновой, комиссия (в присутствии прокуратуры) проверила дома с массовыми жалобами.

«Нарушений не выявлено. Ниже 20 градусов ни у кого не было», – сообщила Галина Антонова.

Председатель комитета горсовета по жилищно-коммунальному хозяйству Илья Жуков подчеркнул, что следует готовить сети и объекты своевременно, до отопительного сезона, и сделать выводы из процедуры реконструкции котельных.

Заместитель председателя Орловского городского Совета Сергей Себякин попытался выяснить, кто виновен в срывах сроков. Хотя «никто не замерз», но старт отопительного периода был проблематичным. Галина Антонова подчеркнула, что потребители не остались без тепла, так как «были использованы перемычки».

«Если мы сейчас найдем виновного, некому будет ремонтировать. Год нужен, а люди сделали за полгода», – подчеркнула чиновница, также отметив, что в Орле весной продлевался отопительный сезон. Заместитель мэра по ЖКХ Сергей Филатов признал, что «просел ГВС», однако повторил, что в домах температуры ниже 20 градусов не было. Паспорт готовности городом получен, проинформировал чиновник.

ИА “Орелград”