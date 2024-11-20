МЧС предупредило орловцев об ухудшении погоды

20.11.2024 | 13:15 Новости, Общество, Происшествия

Оно ожидается сегодня вечером.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Погодные условия будут неблагопориятными как минимум сутки, до вечера завтрашнего дня. В регионе ждут дожди — в основном, умеренные, но местами и сильные. Также возможно выпадение мокрого снега.

Порывы ветра будут достигать 15-ти — 20-ти метров в секунду. Впрочем, их скорость уже заметно выросла.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций орловев просят звонить на телефон службы спасения — 112.

Ранее в Орловском гидрометцентре также предупредили, что погода переменится в четверг, 21-го ноября. Это станет следствием атлантического циклона, который движется в сторону нашего региона — с запада на восток.

ИА «Орелград»


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