Орловские ритуальщики готовы заняться работой не по профилю

МУП «РОУ» думает над открытием новых видов деятельности.

Нерегулярный вывоз мусора с кладбищ Орла подталкивает муниципальное предприятие к поиску решений. О проблемах содержания мест захоронения на заседании профильного комитета горсовета 20 ноября рассказал директор предприятия «Ритуально обрядовых услуг» Руслан Мачалов. По его словам, уборка проводится круглогодично, с понедельника по пятницу. Мусор доставляют к площадкам непосредственно к графику вывоза. Однако он не соблюдается, поэтому образуется перенакопление, перерастающее в свалки. Руслан Мачалов обсуждал проблему с руководством регоператора «Зеленая Роща», чтобы МУП «РОУ» не только собирало, но и вывозило мусор.

«Лицензию, может, получим. Возьмем мультилифт со съемным бункером. Куч не будет», – поделился планами Руслан Мачалов.

В целом же, по словам руководителя МУПа, в текущем году количество жалоб уменьшилось: их можно пересчитать по пальцам. Ежемесячно на содержание мест захоронения уходит до 700 тысяч рублей. Особенно большой объем работы в летний и предпасхальный период. Руслан Мачалов предложил пересмотреть расходы города на сферу.

«Если мы хотим видеть чистые кладбища, финансирование нужно увеличивать на 15-20%», – отметил Руслан Мачалов.

У города восемь кладбищ. На их содержание выделено в 2024 году около 21 млн рублей. Наибольшие проблемы с мусором на Афанасьевском и Лужковском кладбищах, сообщил представитель МКУ «Объединенный муниципальный заказчик».

ИА “Орелград”