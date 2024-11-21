Акции «Орел-Отеля» не включили в план приватизации

В предварительном проекте приватизации фигурирует транспорт и недвижимость.

Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2025 год был рассмотрен на заседании комитета по муниципальной собственности и землепользованию Орловского горсовета. Представила его администрация областного центра. Как уточнили в пресс-службе городского парламента, в план предлагается включить 10 объектов и одно транспортное средство. При благоприятной конъюнктуре рынка, по подсчетам мэрии, выручка от приватизации может пополнить муниципальную казну на 248,054 миллиона рублей. При этом реализация муниципального имущества может принести 227,704 миллиона рублей, продажа земельных участков, находящихся под объектами недвижимости, – 20,34 миллиона рублей. Транспортное средство предлагается продать за 10 тысяч рублей.

«Депутаты профильного комитета согласились с внесенным прогнозным планом приватизации муниципального имущества, но с поправками, – сообщает пресс-служба Орловского горсовета. – Так, народные избранники просят городскую администрацию провести проверку законности утраты статуса «нежилого здания с земельным участком» объекта, расположенного по ул. Коммуны, д. 17, в том числе в судебном порядке рассмотреть вопрос законности присоединения части второго этажа площадью 12 кв. м. дома № 17 по ул. Коммуны к смежной кв. № 5 дома № 15 по ул. Коммуны. Основное решение по этому вопросу будет принято городскими парламентариями».

Обращает на себя внимание тот факт, что в прогнозном плане приватизации нет 100-процентного пакета акций «Гостиничного комплекса «Орел-Отель», которые в последние годы стабильно в него включался. Более того, в счет получения предполагаемой выручки от продажи акций, которая ежегодно прогнозировалась в сумме более 1 миллиарда рублей, городские власти ежегодно верстали бюджет с большим дефицитом. Продажа акций считалась основным источником его покрытия и позволяла увеличивать расходные статьи бюджета.

Однако уже четвертый год власти не могут продать акции. Последний аукцион был назначен на 7 ноября 2024 года, но был признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие. По такой же причине провалились и все предыдущие торги. Для сравнения, план приватизации муниципального имущества города Орла на 2024 год предполагает получение выручки в размере 1,236 миллиона рублей, в том числе от реализации муниципального имущества – 198,254 миллиона рублей, от реализации земельных участков, находящихся под объектами, – 20,111 миллиона рублей, от реализации транспортных средств – 282 тысяч рублей. За пакет акций «ГК «Орел-Отель» власти планировали выручить 1,018 миллиарда рублей.

ИА «Орелград»