КСП проверила музей изобразительных искусств

По мотивам проверки часть выявленных нарушений уже устранена.

Контрольно-счетная палата Орловской области проверила целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделенных бюджетному учреждению культуры «Орловский музей изобразительных искусств». Мероприятие было плановым. По его результатам установлены отдельные нарушения действующего законодательства и недостатки. Так, по мнению проверяющих, учреждение допустило неэффективное использование средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на сумму 1,323 миллиона рублей. Выразилось оно в дублировании расходов по охране здания музея.

Также было установлено, что в 2023 году в исполнение показателя по государственной услуге «Создание экспозиций (выставок) музеев в стационарных условиях (бесплатно)» музеем были включены 13 выставок, размещенных в сети Интернет на официальном сайте учреждения. Расходы на них за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания составили 77 тысяч рублей. Нарушения в сфере оплаты труда аудиторы оценили в 51 тысячу рублей.

Вскрыт факт неправомерного начисления и оплаты отпускных и средней заработной платы при командировках на общую сумму 23,3 тысячи рублей. В нарушение Федерального закона ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», на момент проверки не было зарегистрировано право постоянного бессрочного пользования на земельный участок, используемый для размещения Выставочного зала БУК ОО «ОМИИ».

В адрес руководства музея было внесено представление. В Контрольно-счетной палате пояснили, что уже принят ряд мер по устранению допущенных нарушений, в частности, «обеспечено соблюдение должностными лицами учреждения требований по ведению бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской отчетности, оформлению первичных документов в соответствии с нормами действующего законодательства».

Внесены изменения в положение об оплате труда работников учреждения для приведения внутреннего локального акта в соответствие с требованиями действующего законодательства. Произведен перерасчет заработной платы работников, в том числе удержание излишне начисленных сумм и доначисление заработной платы сотрудникам учреждения. С целью соблюдения норм Федерального закона №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» проведено обучение сотрудников – членов единой комиссии по осуществлению закупок.

ИА «Орелград»