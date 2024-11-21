В орловской лаборатории испытали шрот

Испытания были проведены перед отгрузкой шрота за рубеж.

Более 600 тонн подсолнечного шрота на экспорт проверено в Орловской испытательной лаборатории. Об этом сообщили в орловском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ». Анализ провели эксперты отдела карантина растений и качества семян. Всего они изучили 11 образцов подсолнечного шрота, произведенного хозяйствами Орловской области. Шрот подсолнечника является побочным продуктом, получаемым в процессе экстракции масла из семян подсолнечника, поясняют специалисты. Товар предназначен для отгрузки за рубеж. Так, 450 тонн шрота планируется отправить в Азербайджан, а 175 тонн — в Республику Беларусь.

Для этого надо оформить специальный сертификат, который выдается по результатам исследований. Они включали в себя энтомологические и гербологические испытания, в результате карантинные объекты в экспортных партиях не были обнаружены. Это означает, что товар может быть отправлен за рубеж. К слову, это довольно востребованный продукт сельского хозяйства, поскольку шрот представляет собой отличный корм для животных. Получают его при производстве растительного масла, где используется два основных метода: экстракция и прессование.

«Если семена прессуются, побочным продуктом становится жмых, – объяснили в орловском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ». – Шрот, получаемый в результате экстракционного производства, проходит дополнительную обработку, чтобы удалить остатки жира и химикатов, и подвергается воздействию высоких температур. Содержание остаточного масла в жмыхе может достигать 15 процентов, тогда как в шроте этот показатель снижается до 1,5-2 процентов. При этом шрот содержит больше протеина, чем жмых».

Эксперты также отмечают, что подсолнечный шрот уже сам по себе используется в качестве чистого корма для животных. Но его также можно вводить в рацион питания в качестве добавок, то есть использовать в составе комбинированных кормов. Такой шрот богат белками, клетчаткой, витаминами E и B, калием и фосфором, полезными минералами.

«Протеины подсолнечного шрота усваиваются лучше, чем белки других видов кормов, что делает его ценным компонентом в рационе животных, – говорят эксперты. – Наибольшую питательную ценность представляет корм из обрушенных семян, не содержащих грубой лузги. Таким образом, результаты исследований шрота подсолнечника подтверждают его безопасность для экспорта и высокую питательную ценность для кормления животных».

ИА «Орелград»