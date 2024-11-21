Действия «Организатора перевозок» изучит администрация губернатора

История с проверкой КСП получила свое продолжение.

Как уже рассказывал «Орелград», Контрольно-счетная палата Орловской области представила в Орловском облсовете народных депутатов отчет о проверке законности и эффективного использования бюджетных средств, направленных на обеспечение деятельности казенного учреждения «Организатор перевозок». Финансирование обеспечено в рамках реализации подпрограммы «Пассажирский транспорт» государственной программы «Развитие транспортной системы в Орловской области». Напомним, что бюджетные средства выделялись учреждению на закупку автобусов для обновления общественного транспорта в малых городах и на сельских территориях.

«По результатам контрольного мероприятия были установлены нарушения и недостатки в части порядка определения начальной максимальной цены контракта (НМЦК) при осуществлении закупок в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим по восьми закупкам на общую сумму 6,13 миллиона рублей», – следует из отчета КСП.

И вот теперь стало известно, что материалы контрольного мероприятия КСП направила в администрацию губернатора и правительства Орловской области для принятия мер в рамках полномочий по нарушениям Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также бюджетного законодательства. Аудиторы считают, что выявленные ими факты имеют признаки состава административных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена статьями 7.29.1, 7.32 и 15.15.6 КоАП РФ.

В Контрольно-счетной палате также сообщили, что по итогам проверки «Организатору перевозок» было внесено представление, на которое учреждение уже отреагировало. В частности, уже проведена претензионная работа в отношении подрядчиков, внесены изменения в нормативные акты учреждения, регламентирующие порядок определения НМЦК и оплаты труда работников. «Департаментом дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области подготовлены изменения в нормативно-правовые акты», – добавили в КСП. Дело в том, что в ходе проверки были «установлены недостатки применяемых нормативно-правовых актов учреждения, регламентирующих оплату труда работников КУ ОО «Организатор перевозок».

ИА «Орелград»