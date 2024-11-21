Резкое сокращение численности животных зафиксировали на Орловщине

Орловское стало крупного рогатого скота потеряло 10 процентов голов.

О состоянии животноводства в сельскохозяйственных организациях Орловской области по итогам января-октября 2024 года сообщил Орелстат. По подсчетам аналитиков, по состоянию на 1 ноября стадо крупного рогатого скота орловских сельхозорганизаций насчитывало 111,3 тысячи голов, что ровно на 10 процентов меньше, чем было на аналогичную дату 2023 года. При этом количество коров сократилось на 2,6 процента, их текущее поголовье составляет 32,4 тысячи животных.

Также за отчетный период времени в регионе зафиксировано снижение поголовья птицы – сейчас в сельхозорганизациях различной птицы насчитывается 1,92 миллиона голов, что на 1,4 процента меньше, чем было по состоянию на 1 ноября 2023 года. В отношении остальных сельскохозяйственных животных статистика показывает позитивную динамику. Так, поголовье свиней в регионе выросло по сравнению с предыдущим годом на 23,3 процента и достигло 1,452 миллиона голов, овец – увеличилось на 12,9 процента и достигло 2,5 тысячи голов.

Сокращение поголовья КРС и птицы косвенно можно связать со значительным ростом производства мяса. По подсчетам Орелстата, за десять месяцев текущего года сельхозорганизации Орловской области произвели 289 тысяч тонн скота и птицы на убой, в живом весе. Текущий показатель на 18,4 процента превышает показатель января-октября 2023 года. «Объемы производства скота и птицы на убой (в живом весе) выросли по следующим видам: крупного рогатого скота – на 27,6 процента, свиней – на 19,9 процента», – отметили статистики.

Структура поголовья скота и птицы по категориям хозяйств по состоянию на 1 октября 2024 года выглядит следующим образом: 84,6 процента поголовья КРС приходится на сельскохозяйственные организации, 11,2 процента – на хозяйства населения (ЛПХ), 4,2 процента – на крестьянско-фермерских хозяйства (КФХ) и индивидуальных предпринимателей (ИП); 77,3 процента птицы приходится на сельхозорганизации, 22,5 процента – на ЛПХ, 0,2 процента – на КФХ и ИП.

ИА «Орелград»