Наркотик нашли в кошельке у орловчанки

В отношении девушки возбуждено административное и уголовное дело.

Жительница Орла попала под уголовное преступление после встречи с сотрудниками транспортной полиции. Отделением дознания Линейного отдела МВД России на станции Орел в отношении нее возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств). Кроме того, на нее составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 6.9 КоАП РФ.

Подробности этой истории сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу. Женщина была задержана в рамках профилактического мероприятия «Чистое поколение 2024», которое проводили сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Линейного отдела МВД России на станции Орел. Оперативно-розыскные мероприятия проводились на Привокзальной площади.

Транспортные полицейские обратили внимание на девушку, которая, по внешним признакам, могла находиться в состоянии опьянения. Ее препроводили в дежурную часть и провели личный досмотр. В результате в ее кошельке полицейские обнаружили и изъяли прозрачный полиэтиленовый пакет с кристаллическим веществом белого цвета, которое было направлено на криминалистическое исследование. Экспертиза установила, что вещество белого цвета содержит в своем составе производное наркотического средства N-метилэфедрона массой 0,3 грамма.

«Со слов доставленной, она приобрела запрещенное вещество для личного употребления, – пояснили в ведомстве. – От прохождения медицинского освидетельствования женщина отказалась, в связи с чем на нее был составлен протокол об административном правонарушении. Подозреваемой избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Расследование продолжается».

ИА «Орелград»