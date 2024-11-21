Как сэкономить на подготовке к Новому году?

21.11.2024 | 13:16 Новости компаний, Рекомендуем

Многие россияне начинают готовиться к новогодним праздникам заранее.

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Покупка подарков родным и близким, планирование поездок и сервировка праздничного стола – все это важные статьи расходов. Аналитики сервиса Spotcredit.ru поделились советами, как правильно распределить бюджет перед Новым годом.

1.Составьте список необходимых покупок

Внесите в него разные категории трат: подарки родным, домашний декор, новогодний стол и другие необходимые пункты. Распишите каждый из них наиболее подробно и посчитайте итоговую сумму. Затем распределите, какие средства вы направите на каждый пункт, например, часть зарплаты или накоплений. Если денег на необходимые траты все же не хватает, помните о финансовых продуктах, например, оформлении займа.

2.Откажитесь от праздничных сувениров

Символ года в виде стеклянной фигурки, внутри снежного шара или магнитика на холодильник – такие безделушки нередко дарят вместе с основным подарком. Стоимость подобных сувениров значительно повышается за несколько недель, а иногда даже месяцев до праздника, поэтому стоит от них отказаться. Если же кто-то из родных и знакомых занимается коллекционированием, задуматься о покупке стоит в конце осени.

3.Проверяйте скидочные предложения

Перед зимними праздниками многие маркетплейсы и оффлайн-магазины объявляют распродажи. Такие предложения не всегда могут оказаться выгодными на самом деле. Нередко продавцы повышают цену продукции перед запуском скидок. Поэтому стоит заранее изучить цены на необходимые товары и после сравнить их с акционными предложениями.

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