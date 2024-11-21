В Орле могут повысить тариф на проезд в общественном транспорте

21.11.2024 | 13:14 Новости, Транспорт

Решение поддержал профильный комитет горсовета.

Фото: ИА “Орелград”

Заседание состоялось сегодня. Инициатива исходила от Администрации Орла. Заместитель мэра Алексей Степанов оправдал её повышением расходов на обслуживание транспорта.

«На основании наших расчëтов экономически обоснованный тариф составил 38 рублей при наличном расчёте и 35 по безналичному. С целью доступности данной услуги для граждан мы предлагаем установить тариф на уровне в 32 рубля при наличном расчëте и 29 рублей при безналичном», – заявил Степанов.

Некоторые депутаты отметили, что тариф на проезд растёт регулярно, однако это не отражается на качестве услуг. Однако заместитель мэра пояснил, что, прежде всего, городские власти заинтересованы в том, чтобы снизить расходы «Трамвайно-троллейбусного предприятия».

«Средняя себестоимость перевозки одного пассажира у предприятия сегодня порядка 58 рублей… Дороже всего перевозка пассажиров в автобусе, она в районе 70 рублей», » рассказал директор «ТТП» Игорь Косолапов.

Как сообщает «Орёлтаймс», в итоге комитет одобрил повышение тарифа на проезд. Однако это решение ещё предстоит утвердить на ближайшей сессии городского парламента.

ИА «Орелград»

 


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