В Кромской ЦРБ сменился главврач

21.11.2024 | 13:19 Медицина, Новости

Его уже представили коллективу.

Фото: Департамент здравоохранения Орловской области

Информацию сообщили в Департаменте здравоохранения Орловской области.

Учреждение возглавил Сергей Подгородецкий. Это детский уролог, хорошо известный профессиональному сообществу нашей области.

Как рассказал глава департамента Александр Альянов, у Кромской районной больницы может быть большое будущее. Так, она может взять на себя роль межрайонного центра здоровья, где медицинскую помощь (по отдельным профилям) будут получать жители нескольких муниципальных образований.

«Расположение больницы позволяет нам рассчитывать на её перспективное развитие. Уже сейчас здесь работает самое крупное в области отделение паллиативной помощи», – заметил Альянов.

Ранее стало известно, что в Орловской области открылись 4 новых клуба самбо.

ИА «Орелград»


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