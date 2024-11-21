На Орловщине вскрыто 1500 нарушений в сфере миграции

В основном мигранты попадаются на нарушении режима пребывания в России.

В Орловской области миграционные процессы характеризуются относительной стабильностью. Об этом говорится в отчете регионального Управления МВД об оперативной обстановке по итогам 10 месяцев 2024 года. За отчетный период времени сотрудниками Управления по вопросам миграции, входящего в структуру УМВД, было проведено 374 контрольно-надзорных мероприятия. В результате было выявлено 1497 административных правонарушений.

Как пояснили в ведомстве, в основном правонарушения связаны с несоблюдением режима пребывания и проживания в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства. Кроме того, мигранты и их работодатели попадаются на нарушении законодательства о трудовой деятельности иностранцев. В целом за отчетный период времени административные дела за нарушения в сфере миграции заводились по статьям 18.8-18.10, 18.15, 18.19, 18.20 и 19.27 КоАП РФ.

По данным областной администрации, по состоянию на 1 июля 2024 года трудовую деятельность в Орловской области осуществляли 3140 иностранных граждан. Большинство из них были заняты в обрабатывающих производствах, строительстве, сельском хозяйстве, торговле и общественном питании. Доля общей численности иностранных работников в регионе за 2023 год в общей численности рабочей силы составляла 0,8 процента.

«По предварительному прогнозу, в 2025 году численность иностранных работников составит 3700 человек, – сообщала по этому поводу пресс-служба губернатора. – В численности трудовых ресурсов доля иностранных работников составит 0,9 процента. Существенной конкуренции местным трудовым ресурсам иностранные работники в предстоящем году не окажут».

ИА «Орелград»