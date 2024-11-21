В Орловской области спасателям гарантировали жилье

Получить жилье можно будет при соблюдении ряда условий.

Положение об условиях и порядке реализации прав на жилище спасателей профессиональных аварийно-спасательных служб и формирований, создаваемых правительством Орловской области, утвердил губернатор Андрей Клычков. Решение принято в соответствии со статьей 14 Закона «О защите населения и территории Орловской области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера». Положение предусматривает выделение спасателям жилья из числа помещений специализированного государственного жилищного фонда Орловской области.

Понятие «спасатель», используемое в губернаторском положении, употребляется в том же значении, что и в Федеральном законе «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей». Остальные понятия употребляются в тех же значениях, что и в Жилищном кодексе Российской Федерации. Жилье положено спасателям и проживающим совместно с ними членам семей по нормам, установленным законом «О предоставлении жилых помещений специализированного государственного жилищного фонда Орловской области».

Предоставляется оно в первоочередном порядке, но при соблюдении ряда условий, установленных губернаторским распоряжением. Так, правом на предоставление служебного жилого помещения обладают спасатели, не имеющие жилых помещений, принадлежащих им или членам их семей на праве собственности. Речь идет о жилье на территории Орловской области. Под членами семьи спасателя понимаются его супруги, дети и родители.

Другие совместно проживающие со спасателем и ведущие с ним общее хозяйство родственники и нетрудоспособные иждивенцы учитываются в качестве членов семьи только при условии, что таковыми они признаны в судебном порядке. Обязательным условием реализации права на жилище являются: соответствие спасателя и членов его семьи требованиям утвержденного губернатором положения. Кроме того, спасатель должен быть официально трудоустроен в государственном казенном учреждении Орловской области «Отряд аварийно-спасательной и противопожарной службы» на основании трудового договора.

Также спасатель должен состоять на учете в качестве нуждающегося в служебном жилом помещении. Служебное жилье предоставляется ему по договору найма, без права приватизации и только на период трудовых отношений, то есть работы в указанном выше аварийно-спасательном отряде. Соответственно, прекращение трудовых отношений является основанием для прекращения договора найма служебного жилья.

ИА «Орелград»