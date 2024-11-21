На улицы Орла вышел третий питерский троллейбус

21.11.2024 | 13:32 Новости, Транспорт

Это произошло сегодня утром.

Решение о выпуске на линию приняли в «Трамвайно-троллейбусном предприятии».

Как сообщает администрация Орла, троллейбус будет работать на маршруте №1 («Автовокзал – «Санаторий «Лесной»»). Там же трудятся его два «собрата». Ещё два троллейбуса, доставленных из Санкт-Петербурга, пока находятся на техническом обслуживании.

Вместимость такого транспорта — 86 человек. Одной из особенностей троллейбусов являются низкие полы и полное отсутствие ступенек. Это упрощает передвижение пассажиров и процесс их посадки и высадки. Такие условия подходят пожилым гражданам, а также тем, кто перевозит детские коляски, велосипеды или крупный багаж.

Также здесь есть откидная аппарель, позволяющая инвалидам-колясочникам заезжать в салон и покидать его, а также специальные места для таких колясок (с возможностью зафиксировать их и связаться с водителем).

Данная модель троллейбуса называется «Авангард». Транспорт произведён на вологодском предприятии «Транс-Альфа Электро». В Санкт-Петербурге его эксплуатировало предприятие «Горэлектротранс».

Первый питерский троллейбус начал курсировать по Орлу 11 сентября.

ИА «Орелград»


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