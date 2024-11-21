Обещанному Клычковым бассейну в Орле не нашлось места

Свободной земли у города нет.

Об этом сообщила в ответе на запрос «ОрелГрада» начальник управления градостроительства администрации Орла Мария Родштейн.

«Свободные земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования «Город Орел», земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории муниципального образования «Город Орел» отсутствуют. Иной информацией не располагаем».

В октябре департамент физической культуры и спорта Орловской области сообщал изданию, что в целях строительства бассейна в Орле обратился к мэру Парахину Ю. Н. о предоставлении земельного участка.

«После решения земельного вопроса на 2025 год запланировано объявление электронного аукциона и заключение контракта на разработку проектно-сметной документации по строительству объекта», – информировали чиновники.

Анонсировал появление крупного спортивного объекта губернатор Орловской области Андрей Клычков. На заседании «Спасского клуба» в октябре 2023 он рассказал ведущим политологам страны, что «запланировано строительство 50-метрового бассейна в г. Орле».

О планах сделать спорт доступнее горожане слышали не раз. Летом 2011 года администрация города рассказывала, что современные крытые бассейны должны появиться во всех районах. Такую задачу поставил перед подчинёнными градоначальник Виктор Сафьянов. Строительному блоку было поручено «застолбить» места, чтобы на них не могли претендовать застройщики жилья и торговых центров. Бассейны планировали разместить:

ул. Р. Люксембург, рядом с Орловским государственным университетом;

Наб. Дубровинского, между домами №94 и 96;

ул. Матросова;

ул. Металлургов, рядом с КДЦ.

ИА “Орелград”