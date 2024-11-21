С 1 декабря на Орловщине запретят продажу пиротехники

Пока запрет вводится до 14 января будущего года.

Об этом во время прямого эфира в социальных сетях сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

«Мы получили информацию, что под видом пиротехнических изделий к Новому году будут попытки ввозить в Российскую Федерацию взрывные устройства. В том числе, начинённые поражающими элементами», – пояснил Клычков.

По словам губернатора, решение приняли на последнем заседании оперативного штаба. Также он попросил не использовать уже купленную пиротехнику в данный период.

«Надеюсь, меня услышат. Можем обойтись без салютов, лишь бы никто не пострадал», – заключил губернатор.

Напомним, с началом СВО в нашей области периодически вводятся запреты на продажу и использование пиротехнических изделий. Так было в 2023-м в период празднования Дня города, а также минувшей зимой, перед новогодними праздниками и после них.

В текущем месяце многих жителей Орла возмутил самодеятельный салют, прогремевший на улице Русанова.

ИА «Орелград»