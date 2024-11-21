Орловский облсуд не смягчил приговор «убийце из автобуса»

21.11.2024 | 12:36 Криминал, Новости

Судебное решение по громкому делу вступило в силу.

На опознании подозреваемого по делу. Фото: СУ СК РФ по Орловской области

Преступление произошло в феврале этого года в Орле прямо в салоне автобуса. В этот момент он находился рядом с остановкой общественного транспорта «Дом моды».

Нетрезвый мужчина зашёл в автобус, перевозивший сотрудников предприятия. Он вступил в конфликт с водителем, а затем с одним из пассажиров. После возмутитель спокойствия ударил пассажира ножом.

Потерпевший скончался, находясь уже в автомобиле «Скорой помощи». Известно, что им был 27-летний гражданин одного из государств ближнего зарубежья.

Подозреваемого нашли «по горячим следам». Им оказался 43-летний местный житель.

Заводской районный суд приговорил мужчину к 10 годам колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на ещё один год. Защита попыталась обжаловать решение в Орловском областном суде. Однако оно оставлено без изменений.

Информацию сообщили в прокуратуре Орловской области.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования