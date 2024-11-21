В Орле отдадут под суд подозреваемых в подставных ДТП

21.11.2024 | 12:28 Важное, Криминал, Новости

В предполагаемую преступную группу входили целых 20 человек.

Фото: ИА «Орелград» (иллюстративное)

Об этом рассказали в прокуратуре Орловской области.

Обвинительное заключение утверждено. Дело передано в Советский районный суд Орла для рассмотрения. Фигурантам вменяют различные части статьи 159 УК РФ («мошенничество»).

Известно, что в группу входили только жители нашего региона. Она действовала с октября 2018-го по февраль 2022-го. За это время орловцы инсценировали 81 дорожное происшествие. Затем фиктивные документы предоставлялись в страховые организации – для получения соответствующих выплат.

В итоге пострадавшей стороной стали 11 компаний-страховщиков. Общий размер ущерба составил около 4,9 миллиона рублей.

«Преступление выявлено сотрудниками УМВД России по Орловской области», – добавили в надзорном ведомстве.

Ранее стало известно, что на Орловщине вскрыли 1500 нарушений в сфере миграции.

ИА «Орелград»


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