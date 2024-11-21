В ОМЗ Орла прошла выемка документов

«Сотрудники просто на грани», – рассказал ио руководителя.

Исполняющий обязанности начальника МКУ «Объединенный муниципальный заказчик» Андрей Карасев на заседании профильного комитета горсовета 21 ноября рассказал, как в последнее время складывается рабочий день. В пример привел минувшую пятницу.

«Утром была выемка документов – ОБЭП. В 11:30 – областная прокуратура. В 14 часов – Следственный комитет. В 16 часов – Железнодорожная прокуратура. Такое у меня и моих кураторов практически каждый день. Я уже даже пошутил: можете в какие-нибудь дни определить, чтобы нас не трогали, чтобы мы выполняли свои обязанности. Каждый день в несколько прокуратур, в ОБЭП мои кураторы ездят. Люди уже на грани, просто на грани. Им достались эти объекты от других нерадивых кураторов, они сейчас, насколько это возможно, выправляют ситуацию».

При этом исполняющий обязанности начальника ОМЗ оптимизма не теряет и считает, что ситуация выправится. Также он заявил, что не собирается никуда бежать.

Андрей Карасев обрисовывал ситуацию в учреждении после критики контроля за ходом капремонта школ Орла. Ни кураторы от ОМЗ, ни подрядчик гимназии №39 не смогли ответить на вопросы депутатов по техническим характеристикам элементов освещения. Также была замечена штукатурка без сетки по холодным стенам толщиной в 7 сантиметров. При обещании запустить отопление в начале января, только начали вешать радиаторы в одном из помещений. Именно в день приезда депутатов журнал работ забрали с объекта. А срок сдачи гимназии №39 уже в конце февраля 2025 года.

ИА “Орелград”