Огромный план по борьбе с коррупцией утвердил Клычков

Предыдущие антикоррупционные планы утратили свою силу.

План мероприятий по противодействию коррупции в органах исполнительной власти Орловской области на 2025-2030 годы утвердил губернатор Андрей Клычков. Как следует из преамбулы документа, принят он в целях дальнейшей реализации системы мер по предупреждению коррупции и ликвидации негативных последствий коррупционных проявлений в органах исполнительной власти Орловской области. Отчеты о борьбе с коррупцией будет собирать администрация губернатора и правительства, причем ежеквартально. Новый план начнет действовать с 1 января 2025 года, предыдущие подобные документы признаны утратившими силу. Контроль за исполнением распоряжения Андрей Клычков оставил за собой.

Новый план получился огромным, в него включено 96 пунктов. Так, предусмотрено проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе независимой, взаимодействие с общественными советами по вопросам нормативного обеспечения противодействия коррупции, разъяснение участникам внешнеэкономической деятельности действующих механизмов взаимодействия с органами исполнительной власти Орловской области.

В число антикоррупционных мер включено осуществление внутреннего государственного финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, ведомственный контроль за заказчиками, в том числе за их контрактными службами, мероприятия по внутреннему финансовому контролю и внутреннему финансовому аудиту в отношении подведомственных получателей бюджетных средств, бюджетных и автономных учреждений.

Кстати, антикоррупционный план предписывает государственным и муниципальным заказчикам приоритетное использование конкурентных способов определения поставщика. Следить за этим областные власти будут путем проведения совместных мероприятий с Управлением Федеральной антимонопольной службы по Орловской области. Документ предусматривает развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах, предоставление таких услуг в электронном виде, что тоже должно снизить риски коррупции.

Имеется в списке мероприятий и проведение работы, направленной на устранение административных барьеров при развитии предпринимательства, а также «исключение коррупционного сдерживания предпринимательства Орловской области». Традиционным пунктом стало повышение квалификации государственных гражданских служащих Орловской области, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, а также их участие в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным программам.

Вновь принятых на работу чиновников будут обучать соблюдению антикоррупционных стандартов. Интересно и то, что в перечень включена корректировка перечня платных услуг образовательных организаций, подведомственных департаменту образования Орловской области, упорядочение принципов определения стоимости таких услуг. Кроме того, планируется внедрение в учебные планы школ, ссузов и вузов образовательных и учебных программ по противодействию коррупции. Измерять уровень коррупции по-прежнему будут путем анкетирования граждан и организаций.

ИА «Орелград»