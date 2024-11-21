В Орле студента-иностранца посадили в СИЗО

Он подозревается в организации нелегальной миграции.

Как рассказали в пресс-службе Управления МВД по Орловской области, парню 25 лет. Известно, что его деятельность пресекли сотрудники МВД из отделения по Советскому району Орла.

Молодой человек создал условия для незаконного пребывания 24 иностранных граждан на территории России. В период с июля по сентябрь текущего года он просил своих знакомых, жителей Орла, сдавать вступительные экзамены за абитуриентов из других государств. Для этого подставным лицам предоставлялись логины и пароли от электронных сервисов.

Впоследствии 24 иностранных гражданина, «сдавшие» экзамены таким образом, оказались зачислены в институт. Правда, приехали в Россию и получили учебную визу только пятеро из них.

Подозреваемый заключён под стражу. Ему грозит лишение свободы сроком до пяти лет со штрафом в размере до полумиллиона рублей. Следствие продолжается.

Ранее стало известно, что на Орловщине вскрыто 1500 нарушений в сфере миграции.

ИА «Орелград»