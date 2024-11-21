В Орле может подняться плата за содержание жилья

Это уже согласовал комитет горсовета.

Вопрос рассматривался на комитете по экономической политике и развитию предпринимательства. Об этом сообщает пресс-служба городского парламента.

Администрация предложила индексировать размер такой платы до 18,27 рубля за один квадратный метр. В данном случае речь идёт о квартире с удобствами – природным газом, центральным горячим водоснабжением, ванной, а также лифтом.

«Действующий размер платы являются одним из самых низких в ЦФО. Даже в Орловской области аналогичный размер платы в городе Ливны составляет 18,37 рубля в месяц с квадратного метра, в городе Мценске – 21 рубль в месяц с квадратного метра», – отметил заместитель мэра Орла Алексей Степанов.

Таким образом, плата за содержание и ремонт типовой однокомнатной квартиры может подняться до 602 рублей (с 573), двухкомнатной — до 950 рублей (с 904), трёхкомнатной — до 1206 рублей (с 1147).

«На общем собрании с собственниками жилья управляющая компания может убеждать жителей принять свою плату за обслуживания для каждого дома, она может быть как больше предлагаемой, так и меньше. Другой вопрос, что УК не спешат проводить такие собрания и договариваться с жителями», – отметил председатель комитета Владимир Букалов.

В результате комитет согласился с предложением. Городской совет рассмотрит его на заседании 27 ноября.

ИА «Орелград»