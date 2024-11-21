Орловским школам раздали 14 автобусов

Церемония прошла сегодня утром в Орле на площади Ленина.

В торжественном мероприятии приняли участие губернатор Андрей Клычков, спикер областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский, сенатор Василий Иконников и другие официальные лица.

Между муниципальными образованиями распределили 9 автобусов «ГАЗ» и 5 автобусов «ПАЗ». Транспорт получили Болховский, Верховский, Залегощенский, Малоархангельский, Мценский, Свердловский, Сосковский, Троснянский, Хотынецкий и Шаблыкинский районы.

Автобусы закупили на федеральные средства. Они заменят своих предшественников 2014-го года выпуска.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства области, ежедневно на Орловщине школьные автобусы перевозят около 6 тысяч 700 пассажиров. За последние годы регион значительно обновил парк такого транспорта. Всего для школ было закуплено 375 новых автобусов.

ИА «Орелград»