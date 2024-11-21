11 орловцев будут судить за незаконный оборот алкоголя

Дело передано в суд.

Все обвиняемые являются жителями Мценска. Преступления происходили с января 2014-го по декабрь 2021-го года.

Обвинения предъявлены по статье 171 УК РФ. Граждан будут судить за закупку, хранение, перевозку и продажу алкогольной продукции без лицензии.

Как рассказали в орловском Управлении Следственного комитета России, через группу прошло около 4 тысячи бутылок со спиртосодержащей жидкостью. На продукцию наклеивались различные этикетки, не подходящие под требования государственного стандарта.

Нелицензионный алкоголь реализовывали в родном Мценске, через сети розничной торговли. Общая стоимость такой продукции потянула примерно на 900 тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждалось по материалам оперативной и розыскной деятельности Управления МВД России по Орловской области.

Ранее стало известно, что в Орле отдадут под суд подозреваемых в подставных ДТП.

ИА «Орелград»