В Орле в честь Егора Щекотихина могут назвать школу

21.11.2024 | 11:50 Новости, Общество

Вопрос рассмотрят на ближайшей сессии горсовета.

Фото: oreloblsovet.ru

Профильный комитет уже одобрил данное решение. Также его согласовала специальная городская комиссия. Об этом пишет «Орёлтаймс».

В честь покойного почётного гражданина Орловской области хотят назвать школу №5. Причём инициатива исходила не только от родственников Щекотихина, но и от коллектива самого учреждения.

«Он являлся длительное время учителем этой школы, постоянно её посещал. И если сотрудники школы просят, то почему бы им не помочь», – высказалась глава городского управления образования Анастасия Сергеева.

Егор Щекотихин ушёл из жизни в сентябре этого года. Он четырежды избирался депутатом областного совета, был известным историком и краеведом, доктором исторических наук, общественным деятелем, автором многих книг.

ИА «Орелград»


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