В Орловской области открылись 4 новых клуба самбо

21.11.2024 | 11:40 Новости, Образование, Спорт

Это произошло в рамках тематического проекта.

Фото: vk.com/oreladm

Инициативу под названием «Zа самбо» реализует партия «Единая Россия». Накануне новые клубы начали работу в райцентрах Болхов, Знаменское и Шаблыкино, а также в областном центре.

В Орле зал для занятий самбо появился в школе №25. Ранее такие же открыли в гимназии №19 и в школе №33.

««После открытия секций в школах меняется атмосфера и дисциплина, а также внутренний дух каждого ребенка. Это действительно национальный спорт», – заявил мэр Орла Юрий Парахин.

Всего за два года реализации данного проекта в нашем регионе появились около полусотни новых секций самбо. Число детей, которые занимаются этим видом спорта, выросло со 100 до 1300.

Ранее стало известно, что в орловских школах могут ввести обязательные уроки самбо.

ИА «Орелград»


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