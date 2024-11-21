В Горсовете Орла прояснили ситуацию с ёлками

В итоге в Северном районе их может оказаться даже две.

Напомним, накануне проблемную тему поднял спикер городского парламента Василий Новиков. Он рассказал, что многие жители Северного района хотят видеть рядом со своими домами новогодний символ и считают себя обделёнными.

Вопрос обсуждался на заседании комитета по образованию, культуре и социальной политике. Представитель «Объединённого муниципального заказчика» Вадим Парусин назвал места, где устанавливаются (или будут установлены) искусственные ёлки. Это площадь имени Ленина, улица Брестская, территория перед театром «Свободное пространство», площадка перед Орловским театром кукол на Советской, 29, а также участок перед городским центром культуры на Комсомольской, 261-А.

Оказалось, что не обделён и Северный район. «Выяснилось, что возле КДЦ «Металлург» традиционная ёлка также будет установлена», – уточнили в пресс-службе горсовета.

Однако одного зелёного новогоднего символа на большой район некоторым депутатам показалось недостаточно. Члены комитета предложили администрации Орла рассмотреть возможность установки ещё одной ёлки — на площади Содружества (перед зданием городской налоговой инспекции).

ИА «Орелград»