72 орловских подростка исправили свое поведение

Ранее они были поставлены на профилактический учет.

В Орловской области за 10 месяцев 2024 года 72 подростка были сняты с профилактического учета в связи с исправлением поведения. Такие данные приводит региональное Управление МВД России. «В целях устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений и преступлений несовершеннолетними, разработан и реализуется комплекс дополнительных мероприятий профилактической направленности. За 323 несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете, закреплено 311 наставников, в том числе 107 сотрудников органов внутренних дел», – следует из информации ведомства.

За тот же период времени сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних ОВД в школах было прочитано 2116 лекций. Такие мероприятия проводятся в рамках профилактического плана по снижению уровня подростковой преступности и пропаганды правовых знаний. В районных СМИ опубликовано 267 статей по данной тематике, на официальном сайте УМВД размещено 39 информаций. Кроме того, было подготовлено и направлено в органы исполнительной власти и местного самоуправления 882 информации, в том числе по вопросам трудоустройства, обучения и социальной поддержки семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

«Продолжена работа в формате «социальных патрулей», которыми осуществлено 883 выезда, проверено 2042 семьи и 1036 подростков, выявлено 111 административных правонарушений», – добавили в Управлении МВД. Чуть ранее уполномоченный по правам ребенка в Орловской области Константин Домогатский совместно с сотрудниками своего аппарата и ответственным секретарем КДН и ЗП провели рабочие встречи с районными комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав.

«Особое внимание было уделено обсуждению актуальных вопросов межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также вопросов, касающихся индивидуально-профилактической работы с детьми и их родителями», – сообщили в аппарате детского омбудсмена. В свою очередь Константин Домогатский отметил важность выявления на ранних этапах семей, испытывающих трудности в воспитании детей, и оказания помощи таким семьям.

«Чем раньше начинается профилактика и социальная поддержка конкретной семьи, тем больше появляется шансов у ребенка избежать совершения правонарушений и успешно социализироваться в обществе, – считает детский омбудсмен. – Мы видим, что сегодня существуют определенные сложности в работе комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. Они связаны, в том числе, с кадровыми сложностями, трудностями в подборе квалифицированных специалистов для организации такой работы с детьми и их родителями».

ИА «Орелград»