В Орле автоледи избежала наказания за сбитый питбайк

Дело тянулось так долго, что по нему истек срок давности.

Решение по данному уголовному делу вынес Заводской районный суд города Орла. Местная жительница обвинялась органами предварительного следствия в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). По версии следствия, преступления девушка совершила в августе 2021 года.

Около девяти часов вечера она двигалась по улицам областной столицы на технически исправном автомобиле марки Renault Logan, со скоростью, не превышающей 60 км/ч. При совершении обгона она выехала на полосу встречного движения и протаранила питбайк, двигавшийся во встречном направлении. В результате дорожно-транспортного происшествия, водитель питбайка получил серьезные телесные повреждения в виде тяжелой сочетанной травмы головы и туловища, левой руки и правой ноги.

Медики диагностировали у потерпевшего тяжелую закрытую черепно-мозговую травму, сопровождавшуюся ушибом вещества головного мозга. В совокупности травмы были оценены врачами как повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью потерпевшего. В судебном заседании подсудимая заявила ходатайство о прекращении в отношении нее уголовного преследования в связи с истечением двухлетнего срока давности, поскольку данное преступление относится к категории небольшой тяжести.

Государственный обвинитель не возражал против удовлетворения ходатайства, потерпевший и его представитель, напротив, возражали против прекращения уголовного преследования, посчитав, что действия автоледи были неправильно квалифицированы. Обсудив заявленное ходатайство, выслушав стороны и изучив материалы уголовного дела, суд счел его обоснованным и подлежащим удовлетворению. В результате уголовное дело в отношении автоледи, после инцидента с которой серьезно пострадал человек, было прекращено на основании пункта 3 части 1 статьи 24 УПК РФ, то есть в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

ИА «Орелград»