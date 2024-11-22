Опубликованы материалы о первом салюте в честь Орла

Вышел в свет сборник материалов конференции областного отделения РОИА.

Как сообщили в Государственном архиве Орловской области, вышел в свет сборник материалов 16-й научно-практической конференции Орловского отделения Российского общества историков архивистов «80 лет первому салюту». Конференция была посвящена юбилею освобождения города Орла от немецко-фашистских захватчиков. Она прошла в Госархиве Орловской области ровно год тому назад. Кстати, сборник издан в орловском издательстве «Картуш».

Он состоит из пяти разделов: «Страницы военной истории», «Орловщина в первые годы после освобождения от фашистов», «Война и судьбы людей», «Без срока давности», «Связь времен (Краеведческие статьи и заметки)». Всего на страницах сборник опубликовано 20 статей членов Орловского областного отделения РОИА и краеведов. В областном Госархиве добавили, что издание снабжено предисловием, списком сокращений, сведениями об авторах, иллюстрациями. Он будет интересно историкам, краеведам, студентам, учащимся, да и просто всем любителям истории России и Орловского края.

Тем временем Орловская областная библиотека им. И.А. Бунина рассказала еще об одном интересном издании – недавно изданном сборнике «Подвижники и созидатели земли Орловской». Книга вышла по благословению схиархимандрита Илия (Ноздрина) в историко-просветительской серии «Истории русской провинции» Молодежного братства во имя Великомученика и Победоносца Георгия. Автором-составителем является Любовь Симонова.

«Сборник посвящен орловским подвижникам, явившим образ жизни подлинного христианина, самоотверженно трудившимся, до конца пронесшим свой крест, – пояснили в «Бунинке». – Их жизнь отличала особая забота о ближних, неравнодушие к чужой беде, ответственность перед собой, людьми и Богом. Героями книги стали: Орловский купец Иван Немытов; промышленники Мальцовы; Петр Губонин и Иван Леонтьевич Леваков; старец Иоанн и Афанасий Андреевич Сайко; Иеромонах Никон (Турбин). Книга содержит архивные данные и фотографии».

ИА «Орелград»