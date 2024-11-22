Госимущество Орловской области пустят с молотка

Готовится «распродажа» по минимальной цене.

Губернатор Андрей Клычков распорядился продать государственное имущество Орловской области. Список объектов, которые будут выставлены на электронные торги, глава региона также утвердил лично. Он же утвердил минимально допустимую цену по каждому лоту и постановил, что продажа пройдет в рамках программы приватизации, а все денежные средства в счет оплаты приватизируемого государственного имущества подлежат перечислению в областной бюджет не позднее 30 рабочих дней со дня заключения договоров купли-продажи.

От имени Орловской области торги будет проводить акционерное общество «Российский аукционный дом». Напомним, в июне 2024 года правительство региона именно эту организацию признало своим официальным уполномоченным по продаже госимущества. Организатор торгов получит свой процент от продаж, но не в ущерб бюджету региона, поскольку процент будет взят с покупателей имущества.

Судя по распоряжению губернатора, на торги будут выставлено 13 лотов. Все они и раньше участвовали в торгах, но не были проданы из-за отсутствия заявок на участие. Поэтому власти решили на этот раз выставить их на продажу по минимальной цене. Например, на торги будет выставлено административное здание с земельным участком общей площадью 1193 квадратных метра, расположенное в поселке городского типа Шаблыкино. Минимальная цена этого лота составляет всего 119 102,5 рубля.

Также на аукционе власти попытаются продать ряд недостроенных жилых зданий, расположенных в деревне Малая Куликовка на территории Орловского муниципального округа. Например, один из этих объектов незавершенного строительства продается вместе с земельным участком площадью 1500 квадратных метров. Минимальная цена данного лота составляет всего 45 210,3 рубля.

Кроме того, уже далеко не в первый раз с молотка попытаются пусть здание бывшего детского дома в поселке Колпна. Лот также включает в себя земельный участок общей площадью 2719 квадрантных метров и раритетное зеркало. Минимальная цена всего этого имущества установлена в размере 174 478,5 рубля, хотя раньше это имущество пытались продать за несколько миллионов рублей. Исполнение своего распоряжения губернатор поручил департаменту государственного имущества и земельных отношений Орловской области. Лоты должны быть выставлены на торги в течение ближайших четырех месяцев.

ИА «Орелград»